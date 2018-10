Serie C, gruppo A. I risultati delle 16,30: è parità tra Pisa e Alessandria

Due le partite in programma alle ore 16,30 di oggi nel programma della giornata di Serie C, girone A. In evidenza c'era senz'altro la sfida dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Alessandria, anche se la partita si è poi conclusa sul punteggio di reti bianche: 0-0 al triplice fischio. Va invece all'Arzachena la sfida tra squadre a zero punti contro l'Albissola: 1-0 e primi tre punti in campionato guadagnato dalla compagine sarda. Ecco risultati e marcatori delle suddette partite.

Arzachena - Albissola 1-0 (78' Gatto)

Pisa - Alessandria 0-0