Serie C, gruppo A. I risultati delle 16,30: Juventus U23 ko con l'Albissola

Si sono giocate cinque partite quest'oggi nella fascia oraria delle 16.30 per quanto riguarda il gruppo A di Serie C. Tutte partite molto interessanti, che hanno visto i colpi esterni del Pisa e della Pro Vercelli sui campi di Lucchese e Siena, ma soprattutto il ritorno in vetta della Carrarese, che vince ad Alessandria e beneficia dello stop dell'Arezzo, fermato sul pari in casa del Novara. Infine da segnalare anche la sconfitta della Juventus U23, battuta di misura sul campo dell'Albissola.

Albissola - Juventus U23 1-0

Alessandria - Carrarese 2-3

Lucchese - Pisa 0-1

Novara - Arezzo 2-2

Siena - Pro Vercelli 0-2