Serie C, gruppo A. I risultati delle 20,30: super Cacia fa volare il Novara

Erano due le partite in programma per le ore 20,30 nella domenica sera del gruppo A di Serie C. Solamente due, ma con protagoniste di assoluto livello. Il Novara, ad esempio, che ha rifilato un sonoro tris a domicilio al Piacenza, battuto tra le mura amiche grazie alla doppietta di un intramontabile bomber Cacia e la terza rete firmata da un altro calciatore molto esperto quale Eusepi. Si è invece conclusa con le due porte inviolate la partita tutta toscana tra Siena e Arezzo. Da sottolineare che questi ultimi hanno terminato la sfida in nove uomini. Ecco dunque risultati e marcatori delle suddette partite.

Piacenza - Novara 0-3 (51' e 59' Cacia, 90' Eusepi)

Siena - Arezzo 0-0