Serie C, gruppo A. I risultati di oggi: Carrarese prima, pari della Juve U23

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Si sono concluse da qualche istante tutte le partite domenicali del gruppo A di Serie C. Nel quale la Carrarese continua la sua corsa al vertice del raggruppamento, avendo battuto in casa la Pro Patria. Rimangono però in scia Piacenza, Pro Piacenza ed Arezzo, tutte e tre vincitrici nelle loro partite rispettivamente contro Pisa, Olbia e Arzachena. Pareggia la Juventus U23 sul campo del Novara, nel "derby" piemontese. Ecco tutti i risultati maturati nella domenica del gruppo A di Serie C.

Arezzo - Arzachena 2-1

Piacenza - Pisa 3-0

Alessandria - Lucchese 0-0

Carrarese - Pro Patria 2-1

Pistoiese - Gozzano 2-2

Albissola - Pro Vercelli 2-3

Novara - Juventus U23 1-1

Olbia - Pro Piacenza 0-1

Siena - Pontedera 0-0