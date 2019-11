Tre le partite in programma alle ore 15 nel gruppo A di Serie C. Una sola vittoria, quella importante in ottica salvezza conquistata dal Gozzano contro l'AlbinoLeffe. Pari invece la sfida tra Olbia e Pro Vercelli e soprattutto il big match Renate-Siena, terminato senza gol.

Gozzano – AlbinoLeffe 2-0

Olbia – Pro Vercelli 1-1

Renate – Siena 0-0