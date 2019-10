© foto di Federico Gaetano

Tre partite in programma alle ore 17,30 nel programma della Serie C, girone A. Continua a volare la capolista Monza, che beneficia di un poker ad Arezzo e del contemporaneo stop dell'Alessandria, battuto in casa dal Pontedera, per allungare in vetta. Piemontesi agganciati al secondo posto dal Renate, vincitore di misura in casa della Pergolettese.

Alessandria – Pontedera 0-2

Arezzo – Monza 0-4

Pergolettese – Renate 0-1