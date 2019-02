Serie C, gruppo A: il Siena ne fa tre in 5' e riprende l'Arezzo nel recupero

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Una sola partita in programma nel calendario del gruppo A di Serie C, ma ricca e densa di emozioni tanto da produrre sei reti in tutto nell'arco di novanta minuti. Si giocava infatti la sfida tutta toscana tra Arezzo e Siena, con i padroni di casa partiti decisamente meglio, ed avanti di due reti all'intervallo. Quando Rolando ha segnato il terzo gol dei suoi, al 65', parevano poche le speranze ospiti. Specie se a cinque dalla fine ancora non era arrivata neanche una rete. E invece è accaduto l'incredibile: una doppietta di Guberti ha infiammato i minuti di recupero, nei quali è arrivato il gol di Arrigoni (in foto) per la definitiva rimonta, maturata in cinque minuti esatti. Clamorosa chance sprecata dunque dalla compagine amaranto, che rimane però al terzo posto. Siena in zona playoff.