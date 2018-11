Serie C, gruppo A: l'Alessandria è in crisi. E il Cuneo passeggia 0-3

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

L'Alessandria è in crisi nera. E a conferma di ciò, oltre alla vittoria in campionato che manca da più un mese a questa parte, c'è il risultato dell'ultima partita in programma oggi nella domenica di Serie C, gruppo A. Nel derby tutto piemontese contro il Cuneo è infatti la squadra ospite ad imporsi, ed anche in maniera piuttosto netta: 0-3 il punteggio finale, con i gol di Castellana, Gissi e Borello.