© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si sono concluse qualche minuto fa le due partite in programma alle ore 18.30 per il girone A di Serie C. Spicca senz'altro il successo per 1-0 della Virtus Entella nei confronti della Juventus U23, con i liguri che tornano così alla vittoria e si rilanciano nella corsa a distanza alla vetta. Finita in parità invece l'altra sfida: 2-2 al fischio finale tra Lucchese e Albissola.