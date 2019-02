© foto di Federico Gaetano

Concluse qualche minuto fa le partite in calendario nella domenica del gruppo A di Serie C, tutte in programma alle ore 14.30. Ad eccezione della partita tra Pro Piacenza e Novara, ovviamente rinviata a causa dei problemi cui è costretta la società emiliana. La Virtus Entella, dopo aver agganciato la vetta, continua nel suo trionfale cammino che la vede capolista con tre punti e ben quattro partite in meno rispetto all'Arezzo, anche oggi vincente e secondo, dopo aver vinto in casa col Piacenza. Cade invece la Pro Vercelli, battuta in casa dal Pisa: anche i piemontesi stanno ragionando in prospettiva dato che hanno anch'essi molte partite in meno. Ecco i risultati delle gare in questione.

Arezzo - Olbia 1-0

Arzachena - Cuneo 0-0

Carrarese - Pontedera 1-0

Virtus Entella - Piacenza 3-1

Juventus U23 - Lucchese 1-0

Pro Patria - Albissola 2-0

Pro Vercelli - Pisa 1-2