Due le partite in programma alle ore 18.30 nel gruppo A di Serie C. La partita più importante era senz'altro il derby tra Pontedera e Pisa, vinto 0-2 dagli ospiti nerazzurri che scavalcano così i quasi concittadini in classifica. Vince 2-0 anche l'Albissola sul Cuneo, rimanendo sempre in zona playout ma portandosi così in acque leggermente meno movimentate.