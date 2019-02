© foto di Uff. Stampa Arezzo

Si sono disputate anche le due partite in programma per le ore 18.30 nella domenica del gruppo A di Serie C. Il Piacenza ha perso una nitida chance di staccare la Carrarese al secondo posto della classifica, facendosi fermare sul pareggio interno dall'Albissola. Bene invece il Pisa, pur con qualche fatica: i nero-azzurri hanno la meglio sulla Pistoiese nel derby toscano vincendo di rimonta grazie ad un super Moscardelli (in foto), autore di una doppietta.

Piacenza - Albissola 1-1 (29' aut. Corsinelli (A), 33' Ferrari (P) )

Pisa - Pistoiese 2-1 (52' Luperini (PT), 62' rig. e 88' Moscardelli (PI) )