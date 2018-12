© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Due le partite in programma alle ore 18.30 nel calendario del gruppo A di Serie C. Da segnalare il ritorno alla vittoria della Virtus Entella in casa della matricola Albissola dopo un pari e una sconfitta, con la squadra ligure che gode già di un'ottima classifica nonostante le tante partite da recuperare nei confronti della concorrenza. Rimane nelle zone nobili anche il Pontedera, che vince 2-1 contro la Pro Piacenza.