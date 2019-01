Tutti pareggi nelle tre partite andate in scena quest'oggi alle ore 18.30 per il gruppo A di Serie C, con ben tre risultati diversi. Si comincia dal derby piemontese tra Juventus U23 e Novara, passando per la sfida tra Pisa e Piacenza, con la squadra emiliana che rimane al secondo posto della classifica, arrivando infine ad un altro derby, stavolta collocato in Toscana, tra Pontedera e Siena. Ecco dunque i risultati emersi.

Juventus U23 - Novara 1-1

Pisa - Piacenza 2-2

Pontedera - Siena 3-3