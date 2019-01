© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

La Lucchese si impone di misura sulla Pistoiese nel derby toscano valido per il 21° turno di Serie C-Gruppo A. Di Lombardo al 55' la rete che ha deciso l'incontro, portando i padroni di casa diciottesimi a quota 15 punti in classifica. Pistoiese invece quindicesima con due lunghezze in più.