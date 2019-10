© foto di Federico Gaetano

Continua a vincere il Monza, capolista solitaria del gruppo A di Serie C. La squadra lombarda, impegnata tra le cinque partite in programma alle ore 17.30, batte di misura l'AlbinoLeffe e continua nella corsa. Prova a stare in scia il Renate, che rifila un tris al Gozzano. Pari tra Alessandria e Como, così come nel derby toscano tra Siena e Arezzo. Il Novara cade a Gorgonzola.

Alessandria – Como 1-1

Giana Erminio – Novara 2-1

Monza – AlbinoLeffe 1-0

Renate – Gozzano 3-0

Siena – Arezzo 1-1