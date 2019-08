© foto di Federico De Luca

Cinque le partite in programma alle ore 17:30 nel calendario della 1^ giornata del gruppo A di Serie C. Da segnalare soprattutto il successo esterno del Monza a Busto Arsizio, così come il successo del Como che regola tra le mura amiche la Pergolettese. Bel colpo esterno del Renate a Gorgonzola, l'Arezzo regola senza problemi il Lecco in casa. Non parte bene l'Alessandria: pari interno col Gozzano. Ecco i risultati.

Alessandria - Gozzano 2-2

Arezzo - Lecco 3-1

Como - Pergolettese 2-0

Giana Erminio - Renate 0-2

Pro Patria - Monza 1-2