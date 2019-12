© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque le partite in programma alle ore 15 nel calendario del gruppo A di Serie C. Da segnalare il sonoro poker inflitto al Siena dal Novara, che così sorpassa in classifica proprio la squadra toscana. All'Alessandria il derby piemontese tra nobili decadute contro la Pro Vercelli, la Juventus U23 pareggia in Sardegna. Bella vittoria della Pro Patria a Gorgonzola, mentre il Renate - 2° in classifica - rallenta in casa con l'Arezzo.

Alessandria – Pro Vercelli 2-1

Giana Erminio – Pro Patria 0-3

Novara – Siena 4-0

Olbia – Juventus U23 1-1

Renate – Arezzo 1-1