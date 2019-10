© foto di Andrea Rosito

Al via i primi anticipi della decima giornata del campionato di Serie C. Questi i risultati delle gare delle ore 15 del Girone A.

Girone A - Pareggia la Pianese che grazie a un rigore di Rinaldini passa in vantaggio sulla capolista Monza, salvo poi essere ripresa all'89' da Rigoni sugli sviluppi di un calcio da fermo. L'ex calciatore del Chievo Verona salva la formazione brianzola dalla sconfitta, sarebbe stata la seconda in campionato, grazie a una deviazione aerea che ha superato Fontana. Finisce in parità anche l'incontro tra Pro Patria e Pro Vercelli. All'iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Le Noci sugli sviluppi di una punizione ha risposto Comi in apertura di ripresa. Nel finale i bustocchi rimangono in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Fietta per doppia ammonizione. Un punto a testa per lombardi e piemontesi che possono muovere la propria classifica.

Risultati

Pianese-Monza 1-1

Pro Patria-Pro Vercelli 1-1