Serie C, gruppo A: Piacenza ripreso dall'Albissola. Primo punto dei liguri

Terminata da qualche istante anche l'ultima partita nella domenica della Serie C. Una sola la partita in programma nel calendario serale, Albissola-Piacenza valevole per il gruppo A. E gli emiliani si sono visti recuperati a cinque dalla fine, quando stavano assaporando la possibilità di portarsi a -1 dall'attuale capolista Carrarese. Per i liguri si tratta invece del primo punto raccolto in campionato.

Albissola - Piacenza 1-1 (5' Nicco (P), 86' Martignago (A))