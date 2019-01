Il Gozzano archivia senza alcun problema la pratica Cuneo. A decidere l'incontro valido per il 21° turno di Serie C-Gruppo A sono state le reti di Tumminelli (23'), Messias (29'), Rolando (44') e Gigli (47'). Con questo risultato il Gozzano raggiunge quota 25 punti, undicesimo in classifica, mentre il Cuneo è tredicesimo con 23 lunghezze (una partita in meno).