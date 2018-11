Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.52 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri hanno sostenuto...

Un gol e un punto per parte. Termina 1-1 il recupero della 2^ giornata di campionato fra Pro Patria e Robur Siena. Ospiti che sbloccano il match a cinque minuti dall'intervallo, con la rete di Russo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa, al minuto 69, Gucci la riprende, superando Contini su suggerimento di Pedone. Con questo pari i bustocchi salgono a quota 14, agganciando momentaneamente il Gozzano al settimo posto, mentre i bianconeri, con due gare in meno rispetto ai lombardi, restano a metà classifica, salendo a dodici punti, gli stessi di Pro Piacenza, Cuneo, Alessandria e Olbia.

