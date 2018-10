Serie C, gruppo A: vittoria della Juventus U23 contro l'Arezzo

Vince la Juventus U23 contro l'Arezzo, 3-1 il punteggio finale in favore dei bianconeri. La squadra di Zironelli è passata subito in vantaggio con Pereira, ma poco prima della fine del primo tempo l'Arezzo ha pareggiato i conti con Brunori. Nella ripresa bianconeri di nuovo avanti con Muratore prima del sigillo finale di Bunino. Con questo successo la Juventus sale al sesto posto con 10 punti, l'Arezzo resta davanti con un punto in più.