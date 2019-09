© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Colpaccio in trasferta della Vis Pesaro. Al Dino Manuzzi, nel 2° turno di Serie C-Gruppo B, gli ospiti passano infatti 2-1 grazie a un autogol di Butic al 71' e una rete di Voltan al 72'. Un uno-due che ha tramortito il Cesena, andato in vantaggio al 32' proprio con Butic. Primi punti stagionali per la Vis Pesaro, ancora a secco invece la formazione bianconera.