© foto di Giovanni Padovani

Una sola partita nella serata del gruppo B di Serie C. Alle ore 20.30, nel capoluogo veneto, scendevano in campo Virtus Verona ed Imolese. La partita è terminata senza gol, uno 0-0 che lascia qualche rammarico soprattutto agli ospiti, coinvolti nella lotta per i playoff. La squadra di casa invece rimane sempre di poco al di sopra della zona retrocessione.