Serie C, gruppo B. I risultati del pomeriggio: la Fermana cade a Pesaro

Sette le partite in programma nel gruppo B di Serie C, tutte alle ore 14:30. Le squadre scese in campo non hanno lasciato troppo il segno, quantomeno a livello di gol messi a segno. Ma le emozioni e gli stravolgimenti ad una classifica ora cortissima non sono certamente mancati, dato che la capolista Fermana è caduta a Pesaro sotto i tre colpi della Vis che rientra sotto in classifica a -1. Non ne ha approfittato la Triestina, fermata a reti bianche sul campo della Samb, mentre lo ha fatto la FeralpiSalò, cui è bastato un gol per battere il Fano. Ecco dunque i risultati maturati oggi pomeriggio.

FeralpiSalò - Fano 1-0

Vicenza - Sudtirol 2-4

Renate - Gubbio 1-0

Rimini - Virtus Verona 1-0

Sambenedettese - Triestina 0-0

Teramo - Giana Erminio 0-1

Vis Pesaro - Fermana 3-0