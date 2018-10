Serie C, gruppo B. I risultati delle 18.30: Pordenone-Vicenza finisce pari

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Si sono da poco concluse le due partite in programma alle ore 18.30 nella domenica della Serie C, gruppo B. Era impegnata la capolista Pordenone, che non è però riuscita ad avere la meglio su un combattivo Vicenza, capace di imporre l'1-1 in trasferta. Bel colpo della FeralpiSalò, che spugna il campo dell'AlbinoLeffe e stacca proprio la sua avversaria odierna, per ora impanata nelle zone pericolose, salendo a quota 7 in classifica, a meno cinque dal Pordenone. Di seguito ecco risultati e marcatori delle sfide odierne.

AlbinoLeffe - FeralpiSalò 0-1 (53' Parodi)

Pordenone - Vicenza 1-1 (43' Burrai (P), 59' Bianchi (V))