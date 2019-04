Serie C, gruppo B. I risultati di oggi: ci sono le nove squadre per i playoff

© foto di Federico Gaetano

Come detto il Pordenone si è assicurato con un turno d'anticipo la matematica promozione in Serie B, e si accinge a disputare dunque la sua prima stagione in cadetteria. Ma non giocavano solamente i friulani oggi nel programma del gruppo A di Serie C, anzi. Intanto la composizione delle squadre che andranno ai playoff, dato che si conoscono già tutte: Triestina, Imolese, FeralpiSalò, Monza, Sudtirol, Ravenna, Vicenza, Sambenedettese e Fermana. Nulla da fare dunque per la quotata Ternana, che nonostante il successo sul Ravenna manca un pesante traguardo. In coda quasi spacciato invece il Fano dopo la sconfitta di oggi a Vicenza. Ecco i risultati maturati dagli incontri in programma oggi alle ore 19.

Imolese - Sudtirol 2-0

Vicenza - Fano 2-0

Monza - Fermana 3-0

Pordenone - Giana Erminio 3-1

Renate - FeralpiSalò 2-3

Sambenedettese - Gubbio 3-1

Ternana - Ravenna 1-0

Triestina - Teramo 3-2

Virtus Verona - AlbinoLeffe 1-2

Vis Pesaro - Rimini 0-0