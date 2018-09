Serie C, gruppo B. I risultati di oggi: Fermana aggancia Pordenone

Tante le partite in programma quest'oggi nella domenica del gruppo B di Serie C. E adesso, si sono tutte concluse. La Fermana vince di misura sul campo del Renate ed è la nuova capolista del girone, agganciando il Pordenone che si è fermato sul punteggio di parità in casa del Rimini. Opportunità non colta dal Monza, che perde a Ravenna. Pareggiano, in uno dei big match di giornata, AlbinoLeffe e Triestina pareggiano a reti bianche. Ecco di seguito tutti i risultati delle partite di gruppo B di Serie C giocate oggi.

Giana Erminio - Sambenedettese 2-1

Renate - Fermana 0-1

Rimini - Pordenone 2-2

AlbinoLeffe - Triestina 0-0

Fano - Imolese 1-1

Ravenna - Monza 1-0

Teramo - Gubbio 1-1

Virtus Verona - Sudtirol 3-2

Vis Pesaro - Ternana 0-0