Serie C, gruppo B. I risultati di oggi: Sudtirol aggancia Reggiana e Samb

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo le partite disputate quest'oggi nel gruppo B di Serie C si cominciano a definire le gerarchie del girone alle spalle della capolista Padova, ormai certa della promozione ormai da qualche giorno. La squadra di Bisoli, al rientro dai festeggiamenti, è stata fermata sull'1-1 in casa della Reggiana anche se dietro la Sambenedettese, seconda, ha perso 0-1 in casa con l'AlbinoLeffe ed a farne le spese è stato il tecnico Eziolino Capuano. Assieme agli emiliani vestiti d'amaranto e alla Samb c'è ora il Sudtirol, capace di vincere 1-2 a Ravenna. Questi tutti i risultati di giornata:

Fano – Teramo 0-0

FeralpiSalò – Triestina 4-1

Mestre – Santarcangelo 0-4

Ravenna – Sudtirol 1-2

Reggiana – Padova 1-1

Renate – Fermana 2-0

Sambenedettese – AlbinoLeffe 0-1

Vicenza – Bassano 2-2