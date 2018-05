Serie C, gruppo B. I risultati di oggi: Sudtirol secondo all'ultimo respiro

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Tanti verdetti alle spalle della capolista, vincitrice pure oggi e già promossa in Serie B, Padova dalle partite del gruppo B di Serie C in programma nella giornata di oggi, ultimo turno di campionato. Il Sudtirol è arrivato secondo, avendo battuto 1-0 il Mestre e approfittato del pareggio della Sambenedettese, terza, a Trieste. Scavalacata, e a pari punti con la Samb ma dietro nell'avulsa, anche la Reggiana. Gli amaranto sono stati fermati su uno spettacolare 3-3, nella gara più spettacolare del turno, sul campo del Teramo. Questi tutti i risultati di giornata:

AlbinoLeffe-Vicenza 2-0

Fermana-Fano 0-1

Padova-Gubbio 1-0

Pordenone-Renate 1-1

Santarcangelo-Ravenna 1-1

Sudtirol-Mestre 1-0

Teramo-Reggiana 3-3

Triestina-Sambenedettese 1-1