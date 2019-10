© foto di Andrea Rosito

Continua a volare in testa alla classifica del gruppo B di Serie C il Padova, sempre più primo anche dopo le partite di oggi alle 17,30. I bianco-scudati hanno regolato senza troppi affanni l'Arzignano in casa. Vittorie importanti di Fano e Virtus Verona a Imola e Rimini per la corsa salvezza. Vince pure il Carpi, di misura in casa con la FeralpiSalò.

Carpi – FeralpiSalò 1-0

Imolese – Fano 0-1

Padova – Arzignano 2-0

Rimini – Virtus Verona 1-2