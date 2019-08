© foto di Andrea Rosito

Anche nel gruppo B di Serie C erano cinque le sfide in programma per le ore 17.30. Senz'altro spicca tra le altre la prima vincente del Padova, ripartito quest'anno dalla retrocessione in terza serie e pronto a giocarsi le sue chance di promozione. La squadra bianco-rossa ha infatti espugnato il campo della Virtus Verona. Sfida affascinante, anche a livello storico, quella tra Modena e Vicenza, terminata però senza alcuna rete. Di seguito ecco dunque i risultati.

AJ Fano - Sambenedettese 1-3

Fermana - Ravenna 2-1

Modena - Vicenza 0-0

Rimini - Imolese 2-1

Virtus Verona - Padova 1-3