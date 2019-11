C'è un risultato di gran peso tra le quattro partite in programma oggi alle ore 17.30 nel gruppo B di Serie C: la vittoria del Sudtirol a Padova, con i bianco-scudati che cedono dunque il primato al Vicenza, e vengono agganciati in classifica proprio dagli altoatesini. Prova a rimanere in scia il Carpi, vinctore in casa dell'Arzignano. Torna al successo il Modena, pari tra Vis Pesaro e Imolese.

Arzignano - Carpi 0-1

Modena - Fano 2-1

Padova - Sudtirol 0-1

Vis Pesaro - Imolese 1-1