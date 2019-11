© foto di Andrea Rosito

Quattro le partite in programma alle ore 15 nel gruppo B di Serie C. Si prende il centro della scena la super sfida tra prima e seconda, che ha registrato la vittoria di quest'ultima ed il contro-sorpasso del Padova, vincitore di misura a Vicenza, in vetta alla classifica. Non ne approfitta il Sudtirol, fermato sul pari a Imola. Vittorie preziose per Arzignano e Gubbio.

Fano – Arzignano 0-2

Gubbio – Modena 1-0

Imolese – Sudtirol 2-2

Vicenza – Padova 0-1