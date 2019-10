© foto di Andrea Rosito

Tre le partite in programma oggi alle ore 17.30 nel calendario del gruppo B di Serie C, tutte e tre piuttosto importanti ai fini della classifica. Soprattutto quanto accaduto a Vicenza, con la Reggiana che ha dovuto cedere il passo ai padroni di casa, e si è vista scavalcata. Non ne approfitta il Piacenza, sconfitto a Pesaro, mentre il Carpi vince con il Fano.

Carpi - Fano 2-0

Vicenza - Reggiana 1-0

Vis Pesaro - Piacenza 1-0