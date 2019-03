© foto di Federico Gaetano

Sette le partite che si sono disputate quest'oggi alle ore 16.30 nella domenica pomeriggio del 33° turno di Serie C, gruppo B. Il Pordenone non va oltre un pari interno a reti bianche con il Sudtirol, ma la Triestina non riesce ad approfittarne per accorciare, e si fa anzi sconfiggere a Imola, rimanendo a -7 dalla capolista. Bel balzo invece proprio dell'Imolese, che stacca così il Sudtirol e scavalca il Monza, battuto in casa dal Gubbio. Non si fanno male Rimini e Fano nella sfida tra fanalini di coda. Di seguito tutti i risultati.

Imolese - Triestina 2-1

Vicenza - Ternana 1-1

Monza - Gubbio 0-1

Pordenone - Sudtirol 0-0

Renate - Teramo 0-0

Rimini - Fano 0-0

Sambenedettese - Virtus Verona 1-1