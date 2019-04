© foto di Simone Venezia/Fotolive

Distanze invariate in cima alla classifica dopo le partite di oggi delle 16.30, dato che pareggiano le prime due squadre della graduatoria. Il Pordenone si ferma sulle reti bianche a Ravenna, non approfittando così del tutto del pareggio della Triestina col Gubbio. La squadra giuliana è poi ripresa in classifica anche dalla FeralpiSalò, uscita vincitrice di misura dal confronto con la Vis Pesaro. Bene anche il Sudtirol che rimane ai piani alti vincendo con la Sambenedettese. Ecco i risultati maturati nel pomeriggio.

AJ Fano - Renate 0-0

AlbinoLeffe - Rimini 1-1

FeralpiSalò - Vis Pesaro 1-0

Fermana - Ternana 0-0

Giana Erminio - Monza 3-2

Ravenna - Pordenone 0-0

Sudtirol - Sambenedettese 2-1

Teramo - Vicenza 1-1