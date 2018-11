Serie C, gruppo B. Le gare delle 18,30: pareggio tra Monza e Imolese

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Due le partite del gruppo B di Serie C in programma quest'oggi alle ore 18.30. Dopo essersi recentemente sbloccata con la prima vittoria in campionato, l'AlbinoLeffe perde ancora una volta, questa volta venendo sconfitta di misura per 0-1 in casa dal Ravenna. Terminata invece in parità l'altra partita, quella tra Monza e Imolese: al fischio finale è 1-1.