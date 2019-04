© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Due le partite in programma alle ore 20,30 nella domenica sera del gruppo B di Serie C. Entrambe le sfide sono terminate in punteggio di parità: un gol per parte tra FeralpiSalò e Giana Erminio, con i padroni di casa che falliscono l'aggancio al secondo posto della Triestina, e reti bianche invece in Vis Pesaro-Ravenna.

FeralpiSalò - Giana Erminio 1-1

Vis Pesaro - Ravenna 0-0