Serie C, gruppo B. Le gare di oggi: fatica ancora a decollare il Padova

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Concluse tutte le partite in programma nella domenica del gruppo B di Serie C. Il Padova stenta ancora a vincere, venendo fermato nel posticipo serale sull'1-1 in casa dall'AlbinoLeffe. Dietro invece la Sambenedettese vince e si riporta momentaneamente al secondo posto, dopo aver battuto il Teramo. Si fermano invece Mestre, battuto dal Fano in trasferta, e FeralpiSalò, costretta al pari in casa dal Santarcangelo. Questi tutti i risultati di giornata:

Renate-Ravenna 0-0

Fano-Mestre 1-0

FeralpiSalò-Santarcangelo 1-1

Gubbio-Triestina 1-1

Sambenedettese-Teramo 2-0

Vicenza-Pordenone 1-1

Padova-AlbinoLeffe 1-1