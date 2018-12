© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Erano due le partite in programma nella domenica 30 dicembre del gruppo B di Serie C, anche se alla fine ne è stata giocata solamente una. O meglio, Rimini-Ternana, in programma alle ore 16.30, sarebbe anche cominciata salvo poi però essere sospesa e rinviata a domani per l'eccessiva nebbia calata sul Neri. Le due squadra erano ancora sul punteggio di 0-0. Due ore prima, invece, il Sudtirol era caduto 2-0 in casa del Teramo.