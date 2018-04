Serie C, gruppo B. Le gare di oggi: stenta il Padova ma senza danni

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Concluse tutte le partite in programma quest'oggi nella giornata di Serie C, gruppo B. Il Padova non può ancora festeggiare la promozione in B, essendo stato bloccato sull'1-1 in casa della Fermana. Per fortuna della squadra di Bisoli dietro non ne hanno approfittato: la Sambenedettese seconda, infatti, è stata sconfitta rovinosamente 4-0 sul campo del Pordenone. Accorcia invece un ottimo Sudtirol, capace di battere 3-2 la FeralpiSalò nello scontro playoff, e di scavalcare così il Bassano, battuto in casa di misura dal Gubbio. Questi tutti i risultati di oggi:

Triestina - Fano 0-1

Bassano - Gubbio 0-1

Fermana – Padova 1-1

Pordenone – Sambenedettese 4-0

Ravenna – Vicenza 2-0

Santarcangelo – Renate 0-1

Sudtirol – FeralpiSalò 3-2