© foto di Andrea Rosito

In programma per oggi alle ore 15, nel calendario del gruppo B di Serie C, c'erano quattro gare previste. Da sottolineare senz'altro la tennistica vittoria del Padova nei confronti del Fano, ma anche il successo esterno del Carpi in Alto Adige. Finiscono pari invece le altre due gare: Feralpi-Rimini e Gubbio-Virtus Verona.

FeralpiSalò – Rimini 2-2

Gubbio – Virtus Verona 2-2

Padova – AJ Fano 6-1

Sudtirol – Carpi 2-3