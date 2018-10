Serie C, gruppo B: parità tra Monza e Triestina. Entrambe a -1 dalla vetta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sola partita in programma nel gruppo B di Serie C per le ore 19, ma trattasi di un incontro di grande interesse tra due realtà che hanno scritte pagine di storia del calcio italiano come Monza e Triestina. I lombardi si erano portati avanti a metà ripresa con il gol segnato da Negro che sarebbe potuto valere il primato solitario. Ma a pareggiare i conti, e togliere la vetta virtuale, ci ha pensato il solito Granoche (in foto) a tre dal novantesimo. Entrambe si portano così al secondo posto, a -1 dalla capolista Pordenone:

Monza - Triestina 1-1 (67' Negro (M), 87' Granoche (T))