Cinque le partite in programma oggi alle ore 17.30 nel programma di Serie C, gruppo B. In evidenza, a livello di classifica, soprattutto la rotonda affermazione del Carpi sulla Fermana, e il successo della Reggiana, o Reggio Audace, in casa con la Vis Pesaro.

Carpi – Fermana 4-0

Gubbio – Cesena 0-2

Modena – Virtus Verona 1-0

Reggio Audace – Vis Pesaro 2-1

Rimini – Arzignano 0-2