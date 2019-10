Fonte: Tuttoc.com

© foto di Andrea Rosito

Prima, storica vittoria in Serie C per l'Arzignano Valchiampo che espugna Ravenna e sale a quota 8 in classifica, agganciando Vis Pesaro e Fermana appaiate al quindicesimo posto. Decidono le reti di Bonalumi nel primo tempo e Cais nella ripresa, con i romagnoli che trovano l'immediato pareggio con Purro ma non riescono ad evitare la seconda sconfitta interna in campionato e a dare continuità al successo in casa del Padova del turno precedente. La squadra di Foschi resta all'ottavo posto, in coabitazione con la Virtus Verona, con 13 punti in cascina.

