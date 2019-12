© foto di Andrea Rosito

Ben cinque le partite in programma oggi alle 17.30 nel programma del gruppo C di Serie C. Vince la capolista Vicenza, e fa altrettanto il Carpi a Pesaro, portandosi così al secondo posto alle spalle dei veneti. Bene anche la Reggio Audace, capace di segnare quattro gol a Verona. Cade in casa la Triestina, sconfitta di misura dal Modena.

Fermana – Arzignano 1-1

Triestina – Modena 0-1

Vicenza – FeralpiSalò 3-1

Virtus Verona – Reggio Audace 1-4

Vis Pesaro – Carpi 0-1