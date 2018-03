Serie C, gruppo B: respira il Ravenna. Tra Santarcangelo e Fano è 1-1

© foto di Alessandro Brunelli

Terminate da pochi minuti anche le ultime due partite in programma nella giornata del gruppo B di Serie C. Il Ravenna si è portato fuori temporaneamente dalle zone più pericolose della classifica, battendo 1-0 il Gubbio e portando ora a sette le lunghezze da questi ultimi. Finisce invece 1-1 la sfida tra le ultime due compagini in classifica, Santarcangelo e Fano. Questi i risultati e i marcatori:

Ravenna – Gubbio 1-0 (32' De Sena)

Santarcangelo Fano 1-1 (20' Germinale (F), 58' Toninelli (S))