© foto di Andrea Rosito

Questi i risultati delle partite in programma oggi per il girone B di Serie C, con relativa classifica.

Arzignano – Sambenedettese 1-1

Fermana – Piacenza 1-1

Triestina – Cesena 4-1

Vis Pesaro – Ravenna 0-0

Fano – Gubbio 0-2

Modena – Imolese 2-2

Rimini – Vicenza 1-3

Virtus Verona – FeralpiSalò 1-2

Classifica: Vicenza 55; Carpi 46; Reggio Audace* 45; Sudtirol* 42; Padova 40; Piacenza e Feralpi 37; Modena 34; Samb 33; Triestina 32; V. Verona* 28; Vis Pesaro 26; Cesena 25; Fermana e Ravenna 23; Imolese, Arzignano e Gubbio 21; Fano 18; Rimini 15

*= una partita in meno